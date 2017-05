Blackjack Bonus für mehr Einsatz

Bonus ohne Einzahlung und Blackjack Bonus nutzen

Wer ein Online-Casino erst einmal testen möchte, sollte sich nach solchen Anbietern umschauen, die einen Bonus ohne Einzahlung anbieten. Um solche Online-Casinos zu finden, gibt es zahlreiche Seiten im Netz, wo ausführliche Reviews und Informationen zu finden sind. So kann der Spieler die Funktionalität der Software überprüfen und ohne Risiko das Casino mit Blackjack Bonus ausprobieren.

Bonusangebote der Online-Casinos

Bei den meisten Casinos im Internet wird dem Neukunden ein sogenannter Willkommensbonus offeriert. Dieser ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen gebunden und erst nach einer Einzahlung auf das Spielerkonto erhältlich. Da aber ständig an den Bonusprogrammen gearbeitet wird, um das Spielen in Online-Casinos attraktiv zu gestalten, gibt es nicht nur den Willkommensbonus mit einem Gratisguthaben, sondern auch Bonusangebote, die sich als Blackjack Bonus verwenden lassen. Die meisten Boni ohne Einzahlung sind Freispiele, die an den Slots genutzt werden können. Mit viel Glück gelingt es dem Spieler mit Freispielen, schöne Gewinne zu generieren, die er als seinen eigenen Blackjack Bonus nutzen kann. Denn das gewonnene Geld kann er anschließend beim Blackjack einsetzen.

Wie bekommt der Neukunde den Bonus ohne Einzahlung?

Der Bonus ohne Einzahlung wird dem Spieler direkt nach der Registrierung bereitgestellt, wenn er ein Kundenkonto eröffnet hat. Manche Bonusangebote sind auch mit einem speziellen Promo-Code ausgestattet, der zuerst in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden muss, um den Bonus nutzen zu können. Ganz anders als bei einem Blackjack Bonus gibt es beim Bonus ohne Einzahlung unterschiedliche Variante, die durch die Casinos angeboten werden. Auf der einen Seite sind es kleine Geldgeschenke für den Start, um erste Einsätze zu tätigen. Gerne wird von Online-Casinos auch zeitbefristetes Spielen angeboten, wo der Nutzer ohne eigenen Einsatz von Geld spielen kann. Vielfach sind diese Boni auf eine Stunde limitiert. Einen solchen Bonus gibt es oftmals zusammen mit einem Einzahlungsbonus. Durch diese Kombination lässt sich die Gewinnchance deutlich erhöhen, da das gewonnen Geld als eigener Blackjack Bonus genutzt werden kann.

Wer die unterschiedlichen Formen der Bonusangebote nutzen möchte, sollte sich auf jeden Fall genauestens informieren, wie die jeweiligen Bedingungen für die Inanspruchnahme gestaltet sind, um später nicht enttäuscht zu werden.