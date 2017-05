Blackjack online – Gewinnen mit Stil

Blackjack online – Spiel verstehen und im Casino schöne Gewinne abstauben

Gerade Anfänger, die sich das erste Mal an Blackjack heranwagen, nutzen dieses Spiel, weil sie nicht nur den Reiz erleben, sondern auch schöne Gewinne erzielen wollen. Doch wer sich bisher noch nicht mit Blackjack online auseinandergesetzt hat, sollte sich mit dieser Spielanleitung erst einmal auseinandersetzen, damit er weiß, worum es geht und wie Blackjack überhaupt funktioniert. Natürlich darf man auch kostenlos ausprobieren, wie gut es funktioniert.

Kurzspielanleitung für Blackjack online

Ob im realen Casino oder Online-Casino, Blackjack wird immer gegen die Bank gespielt. Eine wichtige Voraussetzung für einen schönen Gewinn ist das Erreichen von 21 Punkten mit dem eigenen Kartendeck. Zum Gewinn kann aber auch eine geringere Punktzahl führen, die so nahe wie möglich an die 21 Punkte, also einen Blackjack heran reicht. Dafür ist das Wissen um die Kartenwerte wichtig, die sich wie folgt darstellen:

Karten von zwei bis 10 zählen entsprechend ihrem Kartenwert

Einheitlich 10 Punkte gibt es für Bildkarten wie Bube, Dame, König

wie Bube, Dame, König Je nach Belieben zählt ein Ass einen oder 11 Punkte

Hat der Spieler seinen Einsatz getätigt, gibt der Dealer die Karten offen für alle sichtbar aus. Die Spieler erhalten zwei Karten. Die zweite Karte des Dealers wird verdeckt ausgeteilt. Selbst das Spiel mit den Karten.

Vorweg sei gesagt, dass 21 Punkte ein Blackjack sind, alles darunter ist kein Blackjack. Er wird in einem Verhältnis von 3: 2 ausgezahlt, wenn der Dealer keine Blackjack Hand hat. Beim Blackjack online hat der Spieler unterschiedliche Möglichkeiten, die in einem Sonderfall genutzt werden können. Dazu gehört Split (Teilen), Doubling (Verdoppeln), Even Money sowie Bust (Überkaufen) und eine Blackjack Insurance.

Ein Blackjack-Tisch ist mit 7 Boxen ausgestattet, die von jedem Spieler genutzt werden können. Pro Box sind allerdings nur 4 Spieler zugelassen. An jedem Tisch gibt es ein festgesetztes Limit, das pro Box im Gesamtwert nicht überschritten werden darf. In der Regel erfolgen die Einsätze in Zehnereinheiten, wobei in der Rangfolge der Boxeninhaber die Einsatzhöhe festlegt. Danach können andere Spieler am Tisch ihren Einsatz für diese Box abgeben. Reizt er das Limit komplett aus, kann kein weiterer Spieler die Box mit nutzen. Besonders spannend ist Blackjack online im Live-Casino.