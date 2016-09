Conseguir un trabajo como un día comerciante

Día de Negociación de casa y comenzar con una pequeña cuenta no es la única opción para aquellos que quieren al comercio del día … como una carrera. Si bien es una solución viable uno, y lo hago ahora, no empecé a cabo de esa manera.

En 2005 yo acababa de terminar la universidad, y había caído en el amor con opciones binarias el comercio basado en un supuesto mercado de valores Tomé, donde nos intercambio cuentas demo y tratamos de hacer tanto dinero como sea posible durante el semestre. Lo hice bastante bien, y pensamos que el comercio de opciones binarias acciones durante todo el día sería seguro de vencer a hacer llamadas en frío de 12 horas al día o algo por el estilo (cuando fui a la escuela de negocios que originalmente pensaba opciones binarias que iba a ser un corredor de bolsa. ¿Es que todavía existen?).

En mi búsqueda de trabajo inicial Vi un anuncio para “Propiedad intelectual corredor de bolsa.” Eso me llamó la atención. He leído el resumen del trabajo y sonaba increíble. En ese momento yo no tenía idea de lo que era un corredor de bolsa patentada, pero aprendí que es un comerciante que comercia dinero de la empresa para obtener un beneficio. Eso es. Sin clientes, no hay pasar papeles, simplemente se presentan y comprar y vender acciones y otros activos (como bien varía según la empresa) durante todo el día para convertir el dinero que te dan en más dinero.

El anuncio de trabajo dicho cosas como:

reflejos rápidos -Necesidad

-hacer decisiones extremadamente rápidas

-excelente en videojuegos

-Interés y habilidad en el poker online

-capital proporcionado

experiencia -no es necesario, debe estar dispuesto a aprender

¡¿Me estás tomando el pelo?! Bebí demasiado en mi adiós-universidad-Bash? ¡Eso suena asombroso!

Apliqué. Fue a través de tres entrevistas y fue aceptado plus500 en una clase de entrenamiento. Mi formación se compone sobre todo de aprender cómo funciona plus500 el mercado de valores, la colocación de ofertas y demandas … cosas bastante genérico. El subir con maneras de beneficiarse fue dejado a nosotros, los comerciantes. NOTA: No plus500 todas las empresas son así; algunos le proporcionará la formación y las estrategias que han demostrado, y sólo tiene que seguir su plan.

Yo y algunos chicos de mi clase que la formación soy amigo de-met todos los días después del cierre del mercado y golpeó a cabo las ideas de estrategia todavía. Todos lo hicimos muy bien. Yo era un “comerciante prop” durante 6 años hasta que decidí diversificarse y hacerlo por mi cuenta. Pero fue una gran experiencia; Me encantó cada minuto de ella, y todavía tienen un gran número de amigos que son los comerciantes prop hoy.

Si he retocado su interés aquí algunas cosas que usted debe saber acerca de conseguir un trabajo como un día comerciante.

No es necesario para el comercio desde su casa con una cuenta de $ 100 o $ 1000 tratando de construirlo. Hay “empresas prop” en todo el mundo que contratar a personas, entrenan y les dan dinero para el comercio. Si usted es bueno, básicamente se le proporcionó con tanto capital como se puede utilizar. Para algunos comerciantes, que habrá millones.Usted se brokersopiniones presenta en la oficina y el comercio, por lo general en un ambiente muy relajado (no hay trajes).

Algunas empresas también permitirá al comercio a brokersopiniones distancia (no entrar en una oficina y en su lugar el comercio de casa) aunque esto es típicamente reservado para los comerciantes consistentemente brokersopiniones rentables con un historial probado.

Por supuesto, hay mucha competencia y si usted no es rentable a partir de un cierto período (determinado por cada empresa) se te soltó. Lo que significa que depende de usted para trabajar el culo, porque siempre hay alguien dispuesto a tomar su lugar.

No es necesario 24option experiencia como comerciante para ser contratado. Sólo estar dispuesto a aprender y dedicarse. Si usted no tiene un historial probado, no se llama a sí mismo un 24option comerciante al momento de enviar su hoja de vida o ir a una entrevista. Expresar que usted tiene un interés en los mercados, quiere aprender y 24option quiere comercio de la vida.

Así que todo esto suena bastante bueno; Aquí se presentan los inconvenientes.

Por lo general se le pagará en IQ Option función del rendimiento. Sin salario, por lo general. Se obtiene un corte de lo que hacen y eso es todo. Los premios van desde 50% a 99% de su beneficio, aunque esto puede ser engañoso. Por lo IQ Option general las empresas de alta de pago a cobrar comisiones más altas para los comercios, mientras que las empresas de pago inferiores cobran menos. Esto no es siempre el caso, pero la empresa se va a hacer IQ Option dinero de alguna parte. Averiguar dónde está.

Convirtiéndose consistentemente rentable puede llevar algún tiempo, ya que muchos de ustedes que ya están operando en sus propios conocimientos. Esto implica que podría ser el comercio en la oficina durante meses, y no conseguir un cheque de pago. Planificar durante al menos 6 meses de no hacer mucho en su trabajo de comercio prop. Después de eso, si usted está mostrando un beneficio y que están dispuestos a aumentar su capital social se hace muy posible hacer una buena vida como comerciante prop. Todavía sé que muchos operadores prop; algunos hacen US $ 50.000 y están contentos con eso, otros hacen de US $ 500.000 +. A determinar qué es una “buena” es el vivir.

Palabras finales

Esto no pretende ser una guía sobre cómo conseguir un anyoption trabajo de comercio prop. Es sólo una introducción, para que pueda ejecutar una búsqueda en Google (para las empresas ” operaciones por cuenta propia de su ciudad) y ver lo que están disponibles en su área firmas. La mayoría de la gente no sabe acerca de las empresas comerciales anyoption del apoyo, pero si usted quiere hacer potencialmente el comercio de una carrera, como lo hice, es una opción viable. Además, es empezar con más capital y tienen orientación, por lo que es muy probable que hacer una vida en el comercio más rápido que si se intenta hacer crecer una anyoption pequeña cuenta de casa.

Prop empresas no sólo con acciones. Casi todos los activos es de carácter comercial, sino que variará firme. Normalmente, la página web de la empresa le dirá lo que el comercio y los mercados a los que se puede acceder como comerciante.

Leer a través de la página web de la empresa prop ya que responderá más de sus preguntas y le dirá cómo aplicar.

El comercio es todavía un negocio duro y la etoro mayoría de las personas que intentan negociar prop no lo hacen. No hay garantías de que va a hacer dinero , pero si usted está decidido, dedicado y dispuesto a poner en el trabajo, ganarse la vida etoro como un comerciante de día es posible. Esta es sólo una forma etoro más de hacerlo.