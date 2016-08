Die Wahre Liebe finden?

Wer kennt sie nicht? Singlebörsen. Wer hat nicht schon einmal das kribbeln in den Fingern gehabt? Es geht so leicht sich anzumelden und man kann auf unzählige Profile von Singles zugreifen. Häufig mit Profilbild und leicht zu kontaktieren. Wozu sich denn noch stundenlang in Bars oder Clubs aufhalten und nach attraktiven Partnern Ausschau halten, wenn es doch so viel einfacher geht. Mit Parship und Elitepartner, zwei Online Dating Seiten, die einen Partner fürs Leben finden können.

Bei Parship.de, gibt es ein Prinzip, das auf wissenschaftlicher Basis, Partner für jeden von uns findet. Vorbei sind die Zeiten von sinnlosen Smalltalk, wo sich nach zwei Stunden dann doch herausstellt, dass der Gegenüber Vorlieben hat, mit denen man sich nicht so recht arrangieren kann. Doch bei Parship wird gleich von Anfang an genau recherchiert. Was sind die Interessen, Hobbys, Vorlieben und Gewohnheiten des Singles und wer kann nun dazu passen? Hierbei wird ein umfangreicher Fragebogen mit 80 Fragen und bis zu 400 Antworten genutzt, um den geeigneten Partner auszuwählen.

Noch mehr Singlebörsen online ansehen

Danach wird einem ein Partner vorgeschlagen, der zu einem passen könnte. Dann nur noch Kontakt aufnehmen und eine Nachricht verfassen. Leichter geht es nicht. Schon nach den ersten Nachrichten kann man nachvollziehen, ob der Gegenüber auch Interesse zeigt und wie das geschriebene auf einen wirkt. Ist es der Eine?

Genauso das Prinzip von Elitepartner.de. Wissenschaftliches Matching und die damit verbundene Sicherheit, dass der Partner die Kriterien erfüllt, die man selbst von einem potentiellen Lebenspartner wünscht. Das wichtige hierbei ist doch die Ähnlichkeit und die Gemeinsamkeit in einer Partnerschaft. Ein Überblick auf Singly hilft. Doch damit nicht genug.

Bei Elitepartner ist man zudem noch darauf bedacht einen Menschen kennenzulernen, der etwas zu erzählen hat. Eine Person, die intelligent ist und auch wirklich auf eine langfristige Beziehung aus ist. Denn was ist nervenaufreibender, wenn man herausfindet, dass doch nur der Gedanke an eine Affäre im Vordergrund steht. Doch bei Elitepartner.de sind sie in sicheren Händen, verlassen Sie sich darauf.