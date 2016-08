Einsteiger verdienen Geld mit BDSwiss

Gerade Einsteiger benötigen ein breites Wissen, wenn sie mit Binären Optionen Geld verdienen möchten. Deshalb ist eine Handelsplattform wichtig, die Einsteigern die notwendigen Informationen kostenfrei zur Verfügung stellt.

Die Plattform BDSwiss zeigt einen breiten FAQ-Bereich, in dem alle möglichen Fragen einfach und strukturiert erklärt sind. Weiter bietet die BDSwiss Webinare, einen Live-Chat und zahlreiche Serviceleistungen und Weiterbildungen an. In diesem Bereich hebt sich die BDSwiss positiv hervor.

Konditionen der Plattform

Wer einsteigt, möchte nicht unbedingt sehr hohe Summen einzahlen, um handeln zu können. Bei der BDSwiss ist die Kontoeröffnung kostenfrei und Trader müssen lediglich 100 Euro einzahlen, um mit Binären Optionen handeln zu können.

Weiter bietet die BDSwiss bereits Trades ab 5 Euro an, was das Verlustrisiko für Einsteiger minimiert. Die Plattform ist einfach strukturiert und intuitiv zu bedienen, sodass Einsteiger und Profis sich gleichermaßen schnell zurechtfinden. Auszahlungen ab einem Wert von 100 Euro sind kostenfrei. Die BDSwiss bietet die Plattform webbasiert und mobil an, was Trader unabhängig macht.

Positiv ist, dass alle Features der Webversion auch mobil abgerufen werden können. Die Kontoeröffnung erfolgt innerhalb einer Minute. Einzahlungen können über die üblichen Kreditkarten erfolgen oder über Banküberweisung oder Western Union erfolgen.Forktuell macht es möglich. Nach der Eröffnung des Kontos kann zeitnah mit dem Trading begonnen werden.

Die Plattform bietet keinen generellen Willkommensbonus an. Dieser kann individuell ausgehandelt werden. Auf die Mindesteinzahlungen gibt es je nach Höhe einen Bonus, der individuell gestaffelt ist.

Sicherheit, Datenschutz, Support und Regulierung

Sicherheit ist bei einer Tradingplattform wichtig. Die BDSwiss ist innerhalb der EU reguliert und hat einen Sitz in Frankfurt. Zudem bietet die BDSwiss eine Einlagensicherung nach gesetzlichen Vorgaben.

Die Plattform verfügt über ein ausgereiftes Sicherheitssystem, sodass Daten nicht an Unberechtigte gelangen können. Im Bereich des Supports punktet die BDSwiss in allen Bereichen. So können Kunden den deutschen Support telefonisch in Frankfurt erreichen. Zudem besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über einen Live-Chat und E-Mail.

Der Support ist 24 Stunden erreichbar, was bei Problemen wichtig ist. Positiv sind die Sicherheitsanforderungen des BDSwiss: Neukunden müssen sich per Ausweis identifizieren und den Wohnsitz angeben. Damit wird dem Geldwäschegesetz entsprochen.