Samsung Galaxy S4 ganz einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Es gibt manchmal Fälle, in denen Sie Ihr Handy zurücksetzen müssen. Während einer der Gründe der langsame Prozess der Operationen am Telefon sein könnte, könnten andere sein, das Gerät nach dem Einfrieren wieder in den normalen Zustand zu versetzen. Alles in allem hilft das Zurücksetzen des Geräts unter Umständen, da es die alten Daten löscht, indem es den Speicher löscht und Ihnen ein Gerät gibt, das so gut wie neu ist. Während das Zurücksetzen auf allen Geräten fast den gleichen Prozess durchläuft, können die Formulierungen manchmal variieren, nur um Sie in ein Dilemma zu bringen.

So ist es wichtig, verschiedene Möglichkeiten zu kennen, das Telefon zurückzusetzen und hier in diesem Artikel werden wir über verschiedene Möglichkeiten sprechen, s4 auf werkseinstellungen zurücksetzen. Darüber hinaus gibt Ihnen dieser Artikel auch eine Idee, Samsung Galaxy S4 zu sichern, bevor Sie das Gerät als eine der wichtigsten Dinge, die vor dem Zurücksetzen des Geräts erforderlich sind, zurücksetzen.

Teil 1: Sichern Sie Samsung Galaxy S4 vor dem Factory Reset

Die Sicherung von Samsung Galaxy S4 ist sehr wichtig, wenn Sie planen, das Android-Gerät zurückzusetzen. Jedes Gerät vor dem Zurücksetzen ruft ein Backup für die auf dem Gerät gespeicherten Daten auf, während das Zurücksetzen des Geräts alle auf dem Gerät gespeicherten Daten löscht. Aber es ist wichtig zu wissen, wie man die Daten sicher sichert, damit die gesicherten Daten bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden können.

dr.fone toolkit – Android Data Backup & Restore ist eines der beliebtesten und bekanntesten Tools, um Daten sicher auf dem Telefon zu sichern. Die gesicherten Dateien, falls vorhanden, aus einem früheren Backup-Prozess mit dr.fone können ebenfalls wiederhergestellt werden. Hier ist, wie Sie dr.fone Toolkit – Android Data Backup & Restore verwenden können, um Samsung Galaxy S4 zu sichern, bevor Sie das Gerät zurücksetzen, was unbedingt erforderlich ist.

Schritt 1 – Anschluss des Telefons an den Computer

Nachdem dr.fone auf dem PC installiert ist, starten Sie das Toolkit für Android auf dem PC. Nachdem Sie das Toolkit auf dem Computer geöffnet haben, wählen Sie “Data Backup & Restore” aus den verschiedenen vorhandenen Toolkits.

Verbinden Sie das Samsung Galaxy S4 über ein USB-Kabel mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass der USB-Debugging-Modus auf dem Gerät für die Verbindung mit dem Computer aktiviert ist.

Möglicherweise wird Ihnen auf dem Telefon ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, USB-Debugging zu erlauben.

Wählen Sie OK, wenn Sie ein Popup-Fenster erhalten.

Das Gerät wird ordnungsgemäß angeschlossen, wenn alles gut funktioniert.

Schritt 2 – Auswahl der Dateitypen für die Sicherung

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, ist es nun an der Zeit, Dateitypen auszuwählen, die gesichert werden sollen. Du findest alle Dateitypen, die bereits ausgewählt wurden, da dr.fone dies für dich erledigt. Deaktivieren Sie also das Kontrollkästchen, wenn Sie nicht möchten, dass einer der Dateitypen gesichert wird.

Nachdem Sie nun die Dateitypen für das Backup ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche “Backup”, die sich am unteren Rand der Schnittstelle befindet, wie in der Abbildung oben gezeigt. Dadurch wird der Sicherungsvorgang eingeleitet, der einige Minuten dauert, und während des Vorgangs ist darauf zu achten, dass Sie das Gerät nicht trennen oder verwenden.

Die gesicherte Datei kann nach Abschluss des Backup-Vorgangs angesehen werden, indem Sie auf “Backup anzeigen” klicken, wie unten gezeigt.

Teil 2: Werkseinstellung des Samsung Galaxy S4 aus dem Einstellungsmenü

Das Zurücksetzen des Samsung Galaxy S4 auf die Werkseinstellungen ist sehr einfach über das Einstellungsmenü. Dieser Vorgang dauert einige Minuten, aber vorher sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Daten auf dem Telefon sichern. Hier sind die Schritte zum Zurücksetzen des Samsung Galaxy S4 aus den Einstellungen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm des Telefons “Apps”.

2. Tippen Sie auf “Einstellungen” und dann auf die Registerkarte “Konten”.

3. Wählen Sie am unteren Bildschirmrand “Backup und Reset” und tippen Sie dann auf “Factory data reset”.

4. Tippen Sie auf “Telefon zurücksetzen” und dann auf “Alles löschen” und das Android-Gerät wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Teil 3: Wie man Samsung Galaxy S4 aus dem Wiederherstellungsmodus auf Werkseinstellung setzt

Es ist oft erforderlich, in den Wiederherstellungsmodus zu wechseln, um das Samsung Galaxy S4 zurückzusetzen, da es ein hervorragendes Werkzeug ist, um Android-Geräte werkseitig zurückzusetzen. Darüber hinaus hilft der Wiederherstellungsmodus auch bei der Behebung verschiedener Probleme mit dem Gerät. Sie können die Cache-Partition löschen oder sogar Software-Updates durchführen. Sie können ganz einfach in den Wiederherstellungsmodus wechseln und das Android-Telefon werkseitig zurücksetzen. So setzen Sie das Samsung Galaxy S4 aus dem Recovery-Modus zurück.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn es eingeschaltet ist.

Halten Sie die Lautstärketaste zusammen mit der Ein-/Aus-Taste einige Zeit lang gedrückt, bis Sie sehen, wie das Gerät eingeschaltet wird.

Sie verwenden die Lautstärketasten, um zu navigieren und die Optionen für die Auswahl der Einschalttaste auszuwählen. Navigieren Sie also mit der Lautstärketaste zur Option “Recovery mode” und wählen Sie sie mit der Power-Taste aus.

Nachdem der “Recovery-Modus” ausgewählt wurde, sehen Sie nun das Android-Logo mit einem roten Ausrufezeichen auf dem Bildschirm zusammen mit einer Meldung “No command”.

Drücken Sie die Taste Lautstärke nach oben und lassen Sie sie los, während Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Gehen Sie nun mit den Lautstärketasten zur Option “Daten löschen/Werksreset” und wählen Sie die Option mit dem Netzschalter.

Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie “Ja – alle Benutzerdaten löschen”, indem Sie den Netzschalter drücken, wie in der Abbildung unten gezeigt.